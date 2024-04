Il produttore di componenti per l'aerospazio Loar Holdings annuncia quotazione al NYSE

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nella progettazione, produzione e vendita di componenti per l'industria aerospaziale, ha annunciato l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica iniziale. La società, che non ha rivelato l'entità dell'offerta, prevede di quotare le sue azioni ordinarie sul New York Stock Exchange con il simbolo "LOAR".La società, si legge nel prospetto depositato alla SEC, è specializzata nella progettazione, produzione e vendita diche sono essenziali per gli aerei e i sistemi aerospaziali e di difesa di oggi. L'attenzione a soluzioni mission-critical, altamente ingegnerizzate con unha portato circa l'85% delle vendite nette nel 2023 a derivare da prodotti proprietari in cui ritiene di detenere posizioni di leader di mercato. Inoltre, i prodotti godono di una significativa visibilità nel mercato post-vendita, che storicamente ha generato ricavi prevedibili e ricorrenti. Stima che il 52% delle vendite nette nel 2023 provenga daNel 2023, ha generatoper 317 milioni di dollari. Dalla nascita dell'azienda nel 2012, ha aumentato le vendite nette a un CAGR del 38%. Ha generato unanetta di 5 milioni di dollari nel 2023 e unrettificato di 113 milioni di dollari nel 2023, che rappresenta un margine di perdita netta del -1% e un margine EBITDA rettificato del 36%.L'approccio aziendale di Loar Holdings "abbina una forte crescita organica alla nostra comprovata strategia di acquisizione", si legge nel documento, il quale ricorda che dal 2012 ha eseguito e integrato con successo