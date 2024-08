Energizer vola al Nyse, assist da analisti

Energizer Holdings

Energizer Holdings

S&P-500

Energizer Holdings

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,92%.A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta da Truist Securities. Gli esperti dell'ufficio studi hanno alzato il giudizio sul titolo del produttore di batterie e prodotti per la cura personale a "buy" dal precedente "hold".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,95 USD, mentre il primo supporto è stimato a 31,59. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,31.