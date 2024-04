Alerion, contratto EPC per nuovo impianto fotovoltaico in Romania

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, tramite la propria controllata indiretta Alerion Racari, ha sottoscritto con Sunnerg Renewable Service, società delgruppo Sunnerg, un contratto EPC per la costruzione di un impianto fotovoltaico con una potenza installata di circa 51,5 MW a Racari in Romania.L’avvio della produzione dell’impianto fotovoltaico è previstoe si stima che l’impianto avrà un EBITDA (Margine Operativo Lordo) annuale a regime pari a circa 5,5 milioni di euro.ll valore dell’investimento complessivo per la costruzione dell’impianto è previsto pari a circa 35 milioni di euro.