ESPE, nuova commessa da 4,2 milioni per impianto fotovoltaico

ESPE

(Teleborsa) -, attiva in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha concluso un(IPP)per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in provincia di Pavia per complessivi 7,1 MWp, pari a circa 4,2 milioni di Euro.L'ultimazione dell’installazione è prevista entro il primo semestre del 2025.A seguito della firma del contratto, ilalla data odierna ammonta a circa 97 milioni di Euro, per circa il 98% costituito da fotovoltaico, e si esplica entro il primo semestre 2025.