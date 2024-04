Conio, primo trimestre in utile grazie a nuovi prodotti e rally di Bitcoin

Poste Italiane

(Teleborsa) -, fintech partecipata da, hae annunciato nuove assunzioni. Tra gli indici di performance del primo trimestre 2024 comunicati dalla società ci sono una crescita dei ricavi del 382% e un aumento dell'EBITDA del 136% rispetto al primo trimestre del 2023."La crescita dell'ultimo anno è un chiaro indicatore della fiducia e del valore che Conio offre nel mercato degli asset digitali, grazie ad una strategia da sempre incentrata sugli investimenti nella nostra tecnologia di custodia, che può contare su 5 brevetti USA e due europei -commentadi Conio - Con il raggiungimento del primo utile, puntiamo a confermare anche la sostenibilità del modello proposto, con l'obiettivo di fare di Conio il campione italiano in Europa di questo settore".L'aumento dei ricavi è dovuto per il 43% all'implementazione diall'interno di Conio. L'introduzione a partire da giugno 2023 di nuovi asset digitali - oggi 21 in totale - e la successiva introduzione delle funzionalità di conversione degli asset e di ricarica della liquidità hanno infatti contribuito ad un aumento sensibile dei volumi della piattaforma. La, salito su nuovi massimi storici, ha offerto un contributo significativo (31%) all'aumento dei ricavi nel primo trimestre.Un altro contributo importante è arrivato dal focus sull', si legge in una nota. La collaborazione con importanti liquidity provider, tra cui Coinbase, e alcuni altri interventi a favore della redditività hanno dato i propri frutti, hanno infatti contribuito ai risultati del trimestre per il 26%.Guardando ai prossimi mesi, Conio ha affermato di, continuando a investire in tecnologia, sviluppo del prodotto e personale: l'azienda prevede diin comparti chiave come Tech, Finance, Compliance, Marketing e Business Development.