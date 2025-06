Jefferies taglia raccomandazione su Poste Italiane, alza TP su risparmio gestito

Jefferies

(Teleborsa) -ha incrementato a 18,4 euro per azione (dai precedenti 18 euro) il target price su, società italiana attiva nelle spedizioni e nei servizi finanziari, tagliando lasul titolo a "" da "Buy".Gli analisti ritengono che l'investimento in Poste sia interessante in un periodo di incertezza economica, poiché il modello di business diversificato offre rassicurazioni sulla traiettoria dell'utile per azione (EPS) dell'azienda. Tuttavia, la società(di circa il 15%), dopo una solida performance da inizio anno (+ circa il 30% rispetto al FTSE MIB + circa il 15%).Jefferies. Prevede che il contesto di tassi di interesse più bassi favorirà le dinamiche aziendali di Fineco, supportando gli afflussi di AuM e i saldi dei depositi. I flussi di maggio sono stati consistenti e hanno mostrato un'ulteriore accelerazione dell'attività, il che supporta la posizione positiva sul nome. Apprezza Fineco in quanto l'attività è relativamente più resiliente alla volatilità del mercato, grazie alla presenza di ricavi da intermediazione e all'assenza di commissioni di performance.Gli analisti hannodel 4%/6%/3% in media per Fineco/, principalmente a seguito della forte ripresa del mercato dopo le vendite di aprile, con un impatto positivo sulle stime dei ricavi da commissioni.Guardando ai, Jefferies ha aumentato quello su Banca Generali a 44,7 da 44,4 euro, quello su Banca Mediolanum a 15,9 da 14,9 euro, quello su Fineco a 21,5 da 19 euro.