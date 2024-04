Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -ha pubblicato il documento relativo all' OPA ) su, in partenza lunedì prossimo, 8 aprile, e la cui conclusione, salvo proroghe, è al momento fissata per il 26 aprile.L'OPA, finalizzata ale alladi UnipolSai in Unipol, non è sottoposta a condizioni di efficacia e prevede il pagamento di un corrispettivo di 2,7 euro ad azione.