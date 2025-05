Unipol, Barclays incrementa target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+6% dai precedenti 16,50 euro) ilsu, big italiano delle assicurazioni, confermando la" sul titolo. Gli analisti hanno aggiornato le stime dopo i risultati del primo trimestre del 2025. A seguito di utili superiori alle attese nel ramo danni e di GWP superiori alle attese nel ramo vita, hanno aumentato le stime di circa il 4% in media nel periodo di previsione 2025-2027.Viene spiegato che, negli ultimi anni, le compagnie di riassicurazione hanno registrato una maggiore frequenza e gravità delle, che hanno comportato utili meno prevedibili e perdite superiori alle aspettative. Unipol è stata in grado diche garantirà la stabilità degli utili e un'espansione dei margini in linea o al di sopra dei livelli obiettivo. Il costo della nuova copertura aggregata (non divulgato) è stato incluso nel nuovo piano strategico, mentre i potenziali benefici non sono stati presi in considerazione nei nuovi obiettivi, il che implica che potrebbe esserci un potenziale aumento dei margini rispetto all'obiettivo di COR del 92% nel 2027.La nuova copertura, spiega Barclays, proteggerà Unipol nei prossimi tre anni da perdite catastrofiche nazionali di piccola e media entità inferiori a 100 milioni di euro con una franchigia di 5 milioni di euro e un attachment point di 350 milioni di euro, per un importo totale di 300 milioni di euro. La copertura è stata fornita da un pool di riassicuratori. "Considerato il recente aumento della frequenza e della gravità degli eventi catastrofici, i riassicuratori sono stati più restii a sottoscrivere coperture aggregate e, di fatto, Unipol ha confermato che", si legge nella ricerca.