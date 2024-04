Gruppo Florence, Antitrust non avvia istruttoria su acquisizione SNG

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'operazione con cui Gruppo Florencedi Star New Generations (SNG), in quanto non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.è una piattaforma integrata, formata da laboratori e imprese attive nello sviluppo e nella manifattura di capi d’abbigliamento, di calzature e di pelletteria di alta moda al servizio dei più importanti marchi internazionali del lusso. Il Gruppo Florence è controllato da un veicolo di, società attiva a livello globale nel settore del private equity.è la holding di un gruppo di società e laboratori attivi nella progettazione e realizzazione di prototipi, nonché nella produzione di capi di abbigliamento per conto di alcuni marchi di moda del segmento del lusso famosi a livello internazionale. Il capitale sociale di SNG è detenuto per il 70% da Star Capital SGR e il restante 30% è suddiviso fra quattro persone fisiche.