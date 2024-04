No-profit, nasce il Comitato Tecnico Scientifico per il Terzo Settore di Conflavoro

(Teleborsa) - Nasce ilcon l'impegno di diventare un punto di incontro e di dialogo tra le PMI e le organizzazioni del Terzo Settore italiane, a promozione della cultura giuridica della riforma del Terzo Settore, dall'analisi critica di eventuali vuoti normativi ai dubbi interpretativi legati al fisco, all'organizzazione e più in generale al diritto degli enti del Terzo Settore. Responsabile del nuovo CTS è. Gli altri membri sono"In Italia il Terzo Settore svolge un ruolo fondamentale contribuendo in modo significativo alla coesione sociale e al benessere della comunità. Anche le PMI possono trarre beneficio dalla collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, con opportunità di crescita e sviluppo sostenibile, maggiore consapevolezza e un prezioso sguardo lungimirante sulle dinamiche tipiche del settore imprenditoriale", spiega il"Per vincere le tante sfide che il Terzo Settore si trova ad affrontare – afferma– è necessario rafforzare le capacità organizzative e gestionali, c'è urgenza di innovare i servizi e le modalità d'intervento, è importante costruire partenariati strategici con altri attori sociali ed economici. Il CTS del Terzo Settore di Conflavoro, composto da esperti dalle tante professionalità diverse, ha l'ambizione e l'obiettivo di promuovere la cultura della misurazione dell'impatto sociali e della trasparenza, elementi chiave per accrescere la fiducia dei cittadini e degli stakeholder. Ogni contributo e riflessione saranno sempre tenuti nella massima considerazione e possono essere messi a conoscenza del CTS scrivendo a terzosettore@conflavoro.it".