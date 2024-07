Istat-Cervap: nasce Osservatorio sul Valore Pubblico

(Teleborsa) -(Centro di Ricerca sul Valore Pubblico dell’Università di Ferrara) hanno siglato una partnership triennale strategica per l’individuazione e la misurazione di obiettivi e indicatori comuni di" (espressione con la quale s’intende il benessere multidimensionale (sociale, economico, ambientale, sanitario, istituzionale, scientifico, ecc.) generato a favore di cittadini, imprese e stakeholder (Valore Pubblico Esterno) facendo leva sulla salute organizzativa, professionale, infrastrutturale, digitale, economico-finanziaria, dell’Amministrazione (Valore Pubblico Interno).La partnership istituzionale - spiega la nota ufficiale - fornirà strumenti e dati per aiutare cittadini, imprese e altri stakeholder a valutareglie per supportare queste ultime nellanasce con l’obiettivo di rendere disponibili e in formato aperto sia gli strumenti (obiettivi e indicatori) sia i risultati, per diverse finalità: analisi di comparto: per misurare quanto Valore Pubblico è stato generato dalle singole PA e da cluster delle stesse (il primo report “Il Valore Pubblico degli Enti Pubblici di Ricerca” sarà disponibile a settembre 2025); inserimento degli obiettivi e degli indicatori comuni di salute, delle risorse, di performance e di Valore Pubblico elaborati dall’Osservatorio negli strumenti di pianificazione (PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione) e monitoraggio (report del PIAO) da parte delle PA; fonte di dati per l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di consentire decisioni strategiche consapevoli da parte di policy makers e decisioni operative consapevoli da parte dei manager pubblici per la migliore comprensione del benessere multidimensionale generato dalle PA a favore dei propri stakeholder esterni e interni (ad esempio, quanto Valore Pubblico è stato generato dalla politica X o dal progetto Y)."LUnendo le innovative competenze di ricerca del CERVAP sulla generazione e misurazione del Valore Pubblico con la solida esperienza di ISTAT nella raccolta e nell’analisi dei dati, saremo concretamente al fianco delle Pubbliche Amministrazioni per supportarle nella pianificazione e nella valutazione del Valore Pubblico a favore di cittadini e imprese ma anche nei confronti dei propri dipendenti", commentaFondatore e Direttore Scientifico del CERVAP.Direttore Generale di Istat, sottolinea che “I risultati della collaborazione, che svilupperà un confronto costante con la rete degli enti pubblici di ricerca, s