Amplifon sotto pressione, pesa indagine Antitrust su apparecchi acustici

Amplifon

FTSE MIB

società leader nelle soluzioni uditive

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo, che presenta una flessione del 2,06%, pur muovendosi sopra i minimi di seduta.A pesare sulle azioni, contribuisce l'indagine "conoscitiva" dell'Antitrust conclusa sugli apparecchi acustici e avviata a settembre 2023. Secondo l'autorità, in Italia, il prezzo medio per singolo dispositivo "risulta superiore e con minori sostegni pubblici all’acquisto". L’indagine rileva una "scarsa trasparenza delle condizioni commerciali praticate al pubblico".Per gli analisti di Jefferies le conclusioni dell’Agcm avvantaggiano la società, sono abbastanza simili a quelle raggiunte dell’autorità francese garante della concorrenza (Ca) nel 2016. Per questo gli analisti dell’investment bank ritengono che in Italia "rimanga valido lo scenario di una riforma simile a quella francese, che si rivelerebbe un catalizzatore positivo per Amplifon nei prossimi anni".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 32,94 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 30,59. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 29,35.