Brunello Cucinelli sale in Borsa con nuovo Outperform da Oddo

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Avvio di seduta positivo a Piazza Affari per il titolo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo che gli analisti di Oddo BHF hanno avviato la copertura con" e undiper azione., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 99,15 e successiva a 100,9. Supporto a 97,45.