WIIT, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo annuncio AuCap

WIIT

NVIDIA

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato) e) il target price su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, dopo che il CdA di WIIT ha proposto all'assemblea degli azionisti, che si riunirà il 16 maggio 2024, una delega per un aumento di capitale fino a circa 7 milioni di azioni, il che potrebbe consentire di raccogliere circa 117 milioni di euro.Gli analisti scrivono che i fondi raccolti potrebbero essere utilizzati per espandere il gruppo attraverso acquisizioni oltre che per finanziare nuovi progetti. Per quanto riguarda l'espansione attraverso, WIIT sta esaminando attentamente le opportunità di mercato, con un focus particolare nell', ma non solo.Per quanto riguarda il, l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni, ma TP ICAP Midcap ritiene che il recente lancio della GPU Blackwell diper i data center di ultima generazione, che supporta il potenziale computazionale richiesto per le applicazioni di intelligenza artificiale generative (disponibile per spedizioni da fine 2024/inizio 2025), potrebbe potenzialmente interessare WIIT.