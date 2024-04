BNP Paribas comprerà una quota del 9% di Ageas

BNP Paribas

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia la firma, attraverso la sua controllata assicurativa BNP Paribas Cardif, di un accordo per l’acquisizione della partecipazione del Gruppo Fosun pari a circa il 9% nell'assicuratore belga Ageas.L’acquisizione, si legge in una nota della banca francese, verrà effettuata in due tranche: una prima quota del 4,8% delle azioni emesse nei prossimi giorni ed il residuo dopo aver ricevuto le approvazioni normative obbligatorie.Ilè stimato a circa 730 milioni di euro, corrispondente a un impatto marginale sul coefficiente Common Equity Tier 1 ( CET1 ) del Gruppo BNP Paribas di circa due punti base.