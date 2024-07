Moody’s, Olivier Panis nuovo Associate Managing Director con responsabilità su banche italiane

BNP Paribas

(Teleborsa) -ha annunciato la nomina di. Nel suo nuovo ruolo, Olivier sarà responsabile per il portafoglio di banche valutate da Moody's Ratings in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Benelux.Panis è entrato a far parte dell'ufficio di Dubai di Moody's neldove si é occupato di un portafoglio di istituzioni finanziarie nei Paesi del Golfo e del Nord Africa. Nel 2018 si è trasferito presso la sede di Parigi ed ha ricoperto il ruolo di analista principale per un'ampia gamma di istituti bancari, tra cuidi entrare in Moody's nel 2013, Panis era a capo del team di gestione di portafoglio del settore Corporate Banking Emerging Markets di. Panis ha iniziato la sua carriera come analista finanziario presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a Parigi.