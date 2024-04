BasicNet avvia un nuovo buyback

BasicNet

Gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento

(Teleborsa) - In seguito all'Assemblea odierna,ha comunicato di averavviato il 13 aprile 2023, avendo acquistato 501.900 azioni, al prezzo medio di 4,75 Euro, per un esborso complessivo di 2,4 milioni di euro.La società ha altresì reso noto cheL’acquisto, effettuabile in una o più volte, potrà avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie pari al 20% del capitale sociale, per unIl programma di acquisto di azioni proprie terminerà alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024.Alla data odierna la BasicNet detiene complessive 4.509.300 azioni proprie, pari all'8,4% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato per il, che archivia la sessione in utile del 3,42% sui valori precedenti.