Buongiorno dalla Borsa 28 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

BasicNet

, chiudendo la giornata su 39.164,06 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 19.789,03 punti.riporta un guadagno dello 0,61%, terminando a 39.583,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 8.856,6 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.avanza dello 0,29%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Apprezzabile rialzo (+0,87%) a Milano per il comparto. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,47%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,4%, e, dove il valore è 2,1%. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e dall'Italia quella dei Prezzi al Consumo.