UnitedHealth, risultati trimestrali sopra attese

UnitedHealth

(Teleborsa) - Conti sopra attese per: la società ha riportato utili e ricavi per il primo trimestre fiscale del 2024 che hanno superato le previsioni degli analisti.La società di assicurazioni sanitarie ha registrato undi 6,91 dollari per azione, superiore ai 6,62 dollari del consensus. Il fatturato ha raggiunto i 99,8 miliardi di dollari, superando i 99,26 miliardi previsti., il Gruppo UnitedHealth prevede un utile per azione rettificato compreso tra 27,50 e 28,00 dollari. Questa previsione è marginalmente superiore alla stima media degli analisti di 27,52 dollari.