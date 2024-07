Poco mossa Wall Street in attesa delle trimestrali Big Tech

Alphabet

(Teleborsa) - Poco mossa in avvio la borsa di Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali. I riflettori degli investitori sono dunque puntati su colossi come. Quest'ultima ha già alzato il velo sui conti: il secondo trimestre si è chiuso oltre attese e la società ha migliorato la guidance 2024. Forte dei ricavi sopra attese ola in avvio il titoloTra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 40.369 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.565 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,04%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,13%).