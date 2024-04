Cipollone (BCE): inflazione più o meno a questo livello per il resto dell'anno

(Teleborsa) - Se i dati in arrivo confermassero che l'inflazione sta tornando all'obiettivo del 2%, "sarebbeche abbiamo messo in atto nel 2023". Lo ha affermato, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), secondo quanto riporta Bloomberg."Ci aspettiamoa causa di effetti di base come il ritiro delle misure di sostegno energetico", ha spiegato, aggiungendo che "ci aspettiamo che il prossimo anno l'inflazione riprenda a scendere".Cipollone, a Washington per gli spring meetings di International Monetary Fund e World Bank, ha descritto i potenziali aumenti deidovuti alle crescenti tensioni in Medio Oriente come "".