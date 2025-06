BCE, Lagarde: "Tassi adeguati a navigare nell'incertezza"

(Teleborsa) - La Presidente della BCEconferma un quadro caratterizzato da, un mercato del lavoro "robusto" ed un'che ha. Condizioni che non sono state sufficienti a convincere la BCE a rinviare un taglio dei tassi, già ampiamente scontato dal mercato, poiché ledi crescita ed inflazione dell'Area Euro più dell'impatto positivo esercitato dalla maggiore spesa per difesa ed infrastrutture.ha annunciato oggi un altroed inflazione, prendendo in considerazione diversi ed opposti scenari: uno scenario base, uno in cui le tensioni commerciali si aggravano e pesano su crescita ed inflazione ed uno in cui c'è un allentamento delle tensioni con effetto positivi su PIL e prezzi. Nello scenario base, lo staff della BCE prevede, all’1,6% nel 2026 e al 2% nel 2027, con una revisione al ribasso rispetto alle proiezioni di marzo (-0,3 punti percentuali per il 2025 e il 2026). Lain termini reali, all’1,1% nel 2026 e all’1,3% nel 2027. La proiezione di crescita invariata per il 2025 riflette un andamento nel primo trimestre più vigoroso rispetto alle attese, associato a prospettive più deboli per il resto dell’anno.Descrivendo le condizioni attuali dell'Area Euro, Lagarde ha confermato che lacome effetto delle tensioni commerciali che hanno spinto ad anticipare le vendite, ma ie "l'euro più forte rende più difficile per le aziende esportare". Poi, ha aggiunto che, quali un mercato del lavoro "robusto", l'aumento dei redditi e della spesa dei cnsumatori e l'aumento delld spesa per la difesa e le infrastrutture.Parlando dell'inflazione, Lagarde ha affermato che "la gran parte degli indicatori di base suggeriscono una" e le attese al 2027 segnalano un'inflazione all'obiettivo del 2%, ,a "una ulteriore escalation delle tensioni sui dazi potrebbe provocare livelli di crescita e di inflazione inferiori" allo scenario base.Per questo motivo il, legata ai dati e decisa riunione dopo riunione. "Con il taglio di oggi siamo in unache è all'orizzonte", ha precisato Lagarde, spiegando che il Consiglio ha preso la decisione di tagliare i tassi all'unianimità.La Presidente ha risposto anche ad unache parlavano di una sua uscita anticipata per il World Economic Forum, ribadendo di esserea portare a compimento la sua missione e "determinata a".Un cenno anche all'adozione dell', per il quale occorre, ed alla necessità di mantenere una politica economica e fiscale attenta, portando avanti le riforme necessarie per un'economia più competitiva.