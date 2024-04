E-commerce, boom di acquisti high-tech nel primo trimestre 2024

(Teleborsa) - Il settore dell’in Italia continua a crescere: nel 2023 lodegli italiani ha visto un aumento del +13%, superando i 54 miliardi di euro, con abbigliamento, beauty e tecnologia a guidare il trend. Nel comparto elettronica, in particolare, tre acquisti su quattro avvengono dopo la consultazione online. A confermare la tendenza anche per il 2024 è l'indagine di, publisher e mediatech company specializzata nella monetizzazione a performance, che ha analizzato l’andamento dei consumi degli utenti del network nel primo trimestre del 2024.L’indagine fa riferimento a un campione di circaeffettuati dagli utenti lettori dei siti del network di BlazeMedia sui siti e-commerce dei partner nei primi tre mesi dell’anno.Le categorie di shopping più impattanti in termini di transato sono state(28%),(15%),(14%), seguite da(12%) e(6%). Nel settore high-tech le novità più acquistate sono smart tag e smart ring. Chi, invece, sull’e-commerce è in cerca di promozioni punta a smartphone ed elettrodomestici di fascia alta o prodotti per migliorare o efficientare le prestazioni in casa (domotica).“BlazeMedia punta a innovare il settore dell’editoria online grazie a un modello di business all’avanguardia, basando la maggior parte delle proprie revenue su affiliazione e vendita direzionata verso l'utente. Questo è possibile grazie alle tecnologie proprietarie e a migliaia di contenuti che ogni mese riescono ad intercettare i gusti e la curiosità degli utenti su tutti i canali di traffico, attraverso un’accurata ricerca di prodotti e servizi con potenziale di viralità e trend-setting”, dichiara, fondatore e CEO di BlazeMedia.Secondo i dati provenienti dalledel network BlazeMedia, le categorie in cui nel 2024 si è speso di più sono rimaste invariate dall’anno precedente: telefonia, che comprende gli smartphone più all’avanguardia; computer e tablet per il lavoro, lo studio e l'intrattenimento; elettronica e home audio, tra cui auricolari, soundbar, smartwatch, memorie esterne e chiavette USB. Queste categorie di prodotto occupano il 57% del transato nel 2024 e generano il 30% di ordini, stabili rispetto al 2023. Al contrario,meno rilevanti sono cresciute di peso: in particolare le categorie Casa e Cucina e la categoria Fai da te sono cresciute di 5 punti percentuali anno su anno.Un caso interessante è quello dei componenti: BlazeMedia nota come nel primo trimestre del 2024 questi prodotti siano arrivati a segnare +3% di transato sullo stesso periodo del 2023. Tuttavia è cambiato il comportamento d’acquisto: si compra circa il 20% in meno di oggetti, ma mediamente più cari del 30%. Cresce anche il transato dei prodotti per le categoriaed(+13% primo trimestre 2024 su stesso periodo 2023), alimentari (+28%), abbigliamento (+5%) e bellezza (+23%).Tra i trend setter del settore high-tech nel trimestre spiccano, secondo BlazeMedia, gli, particolarmente amati dagli appassionati di tecnologia: si tratta di dispositivi di piccolissime dimensioni contenenti al proprio interno un geolocalizzatore. Tra i più acquistati anche iper la casa da comandare con app e sistemi intelligenti di domotica, ad esempio smart speaker e interruttori wi-fi per accendere e spegnere dispositivi a distanza. Gli utenti cercano anchetop di gamma nel periodo del lancio sul mercato. Queste ultime due tipologie di prodotto sono anche quelle che chi acquista online cerca di più in promozione: secondo l’indagine di BlazeMedia, gli utenti del network utilizzano gli sconti soprattutto per acquistare prodotti di alta qualità o marchi rinomati a prezzi più accessibili.