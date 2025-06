Gas liquefatto, boom in Europa: l’UE diversifica le fonti, ma la dipendenza energetica resta alta. I dati Eurostat

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2025, l’UE haper un valore di, per un totale di 176,4 milioni di tonnellate. Rispetto al primo trimestre del 2024, scrive l'agenzia Energia Oltre, il valore delle importazioni è leggermentementre il volume è diminuito del 3,9%. È quanto emerge dai datiUno sguardo più attento agli sviluppi annui del primo trimestre evidenzia un calo sia del valore (-11,9%) sia del volume (-8,0%) del petrolio importato.Al contrario, il gas liquefatto importato ha registrato un forte aumento in valore (+45,3%) e in volume (+12,1%). Allo stesso tempo, il valore del gas naturale importato allo stato gassoso è aumentato (+19,0%), sebbene il volume sia diminuito (-12,1%).Confrontando le medie mensili del primo trimestre del 2025 con quelle del 2024, le importazioni di oli petroliferi hanno registrato un calo del 9,4% in valore e del 7,1% in volume. Allo stesso tempo, si sono registrate notevoli variazioni per il gas naturale: le importazioni di gas liquefatto sono aumentate del 55,0% in valore e del 24,7% in volume, mentre le importazioni di gas allo stato gassoso sono aumentate del 6,4% in valore, ma sono diminuite del 13,8% in volume.Nel primo trimestre del 2025, i principali partner per le importazioni di oli petroliferi dall’UE sono stati gli Stati Uniti (15,0% delle importazioni in valore), la Norvegia (13,5%) e il Kazakistan (12,7%).La metà delle importazioni di gas naturale liquefatto proveniva dagli Stati Uniti (50,7% del valore totale delle importazioni), seguiti dalla Russia (17,0%) e dal Qatar (10,8%).Oltre la metà del gas naturale allo stato gassoso è stato importato dalla Norvegia (52,6%). Segue l’Algeria con il 19,4%, seguita dalla Russia con l’11,1%.