Tim San Marino: Nicola Barone confermato presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci di, riunitasi oggi, hae ha nominato. Entrambi assumono analoghi incarichi anche nella Società Telefonia Mobile Sammarinese, partecipata al 51% da TIM San Marino.Il Consiglio di Amministrazione di TIM San Marino, la cui composizione passa al 60% di presenza femminile, ha successivamente assegnato a Simona Zanotto le deleghe operative. Laureata in Ingegneria Elettronica, Zanotto è Responsabile Sales Small di TIM."Prosegueche, grazie al recente rinnovo della Convenzione per l’esercizio dei servizi di telecomunicazioni, potrà disporre di infrastrutture di comunicazione e servizi all’avanguardia per affrontare le sfide della digitalizzazione", ha affermato Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino e Telefonia Mobile Sammarinese."Sono onorata di assumere questo incarico ed entrare a far parte di una realtà importante per il territorio in cui opera - ha dichiarato-. Lavoreremo per consolidare la presenza del Gruppo TIM nella Repubblica di San Marino e, insieme con le istituzioni, le imprese e i cittadini, per favorire la crescita del tessuto economico locale".