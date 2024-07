Alcedo SGR rileva Marino Belotti. Vuole creare polo del packaging cosmetico

(Teleborsa) -, attraverso il Fondo Alcedo V,. Marino Belotti, con sede a Chiuduno (Bergamo), è uno storico operatore per la realizzazione di soluzioni premium di packaging primario per le polveri per la cosmetica. In particolare, la società sviluppa e produce contenitori per ombretti, cipria e palette offrendo inoltre un'elevata possibilità di personalizzazione del prodotto.Alcedo ha rilevato, congiuntamente ai due manager di Marino Belotti, il 100% del capitale dal gruppo Lumson. I manager(CEO) e(Responsabile Operations) deterranno una quota di minoranza e manterranno i propri ruoli operativi. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'accordo.Marino Belotti nel 2023 ha registrato undi circadi euro con una base selezionata di una cinquantina di clienti.L'operazione ha l'obiettivo di dare ulteriore spinta al percorso di crescita di Marino Belotti, attraverso la stretta collaborazione tra Alcedo e i manager della società. Il progetto prevede da un lato la crescita nel mercato di riferimento (anche tramite l'ingresso in nuove geografie) anche attraverso la continua ricerca di personalizzazione del prodotto, e dall'altro unacon l'obiettivo di creare un player di riferimento nel settore.Si tratta del settimo investimento con il Fondo Alcedo V. "Siamo molto felici di avviare undel packaging cosmetico che a livello globale vale oltre 200 miliardi di euro - spiega Gioia Ronchin, Senior Investment Management di Alcedo - Il Fondo, quale Sponsor, vorrebbe guidare con approccio imprenditoriale un consolidamento di questo settore, che, come molti altri, è popolato da tantissime e valide PMI".