Acea, frena il mercato europeo dell'auto. Elettriche in calo

(Teleborsa) - In frenata, a marzo, il mercato delle auto in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito). Secondo quando rilevato dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni nel mese sono state pari a 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto a marzo 2023.Le vendite del mese scorso, nei quattro mercati maggiori dell'Ue, sono scese rispettivamente indel 6,2%, indel 4,7%, indel 3,7% e indell'1,5%.Nei primi tre mesi dell'anno sono state vendute in tutto 3.395.049 auto, il 4,9% in più dello stesso periodo dell'anno scorso.Sul fronte delle alimentazioni, la quota dellea marzo è scesa dal 13,9% al 13%, mentre quella delleè salita dal 24,4% al 29%. Benzina e diesel hanno conquistato meno della metà del mercato (47,8%, contro il 51,8% di marzo 2023).A livello di gruppi auto,ha registrato un calo delle vendite del 9% a 251mila unità e della quota di mercato al 24,3%.ha registrato un flessione del 12,6% a 189mila unità con una quota di mercato del 18,3%.riporta una flessione del 2,1% a 108.200 unità e una quota di mercato del 10,5%. Segue Toyota che ha chiuso il mese con un aumento delle vendite del 18,4% a 79.768 unità e una quota del 7,7%. Cala Tesla -30,4% a 29mila unità.