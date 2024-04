Bifire, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Bifire

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 4,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 54%.Gli analisti scrivono che Bifire ha riportato, nonostante il calo dell'impatto dei bonus fiscali. La redditività è migliorata, mentre i ricavi dovrebbero essere rafforzati probabilmente nell'arco di due anni grazie all'espansione geografica nell'area DACH.Il broker ha, partendo dalla base FY23 più alta del previsto: ora vede i ricavi FY24 leggermente in calo, il che dovrebbe portare a un valore della produzione in calo del -5,2% a/a; inoltre, prevede un margine EBITDA per il 2024 pari al 24,1%.