IGD, CdA nomina Antonio Rizzi presidente e Roberto Zoia AD

IGD SIIQ

(Teleborsa) - Il neoeletto CdA di, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha nominatopresidente,vicepresidente eamministratore delegato e direttore denerale."Sono onorato e grato per la fiducia accordatami - ha commentato Rizzi - La squadra che oggi si insedia, con il pieno ed attivo sostegno degli azionisti più significativi, ha il compito dialla patrimonializzazione della società e alla sua capacità di generare cashflow. Ogni iniziativa orientata in queste direzioni sarà studiata e valorizzata, con la rapida adozione di linee di indirizzo operative e concrete"."Sono orgoglioso di essere stato inserito nella lista dell'azionista di maggioranza Coop Alleanza 3.0 - ha detto Zoia - e di essere stato nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione come amministratore delegato di IGD: nei, mi sono focalizzato sulla gestione operativa del business e metterò a servizio della società la mia esperienza per migliorare ulteriormente la gestione caratteristica, accelerare il rimborso delle posizioni di indebitamento maggiormente onerose e creare valore per gli stakeholders".