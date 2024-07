Eventi e scadenze del 4 luglio 2024

Lunedì 01/07/2024

Mercoledì 03/07/2024

Giovedì 04/07/2024

Expert.Ai

Impianti

Valsoia

IGD

(Teleborsa) -- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi- Roma Eventi, Fontana di Trevi - L'edizione 2024, dal titolo "La statistica ufficiale nel tempo dell’Intelligenza Artificiale", mira a esplorare come l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning possano migliorare il processo di integrazione e condivisione dei dati. Tra gli interventi, il Presidente Istat e i ministri Zangrillo, Piantedosi, Abodi e Casellati- Roma, Hotel Quirinale - "Economia Circolare 2030: priorità, cantieri e opportunità per raggiungere gli obiettivi europei", è il titolo dell'11° EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare, organizzata da Legambiente- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Terzo appuntamento per l’Insurtech Day, di Italian Insurtech Association, che offrirà agli esperti del settore l’opportunità di analizzare le principali evoluzioni del mercato e le sfide più importanti, dando particolare rilievo all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale09:30 -- Milano, Auditorium Sole 24 Ore - Summit de Il Sole 24 Ore dedicato ai pagamenti digitali "Il futuro dei pagamenti tra digitale e sicurezza". Parteciperà, tra gli altri, Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia10:30 -- L'Assemblea di Farmindustria "Una visione globale per governare il cambiamento", si svolgerà a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria)11:30 -- Bologna, sede del Gruppo Hera - Conferenza stampa. Il Presidente Esecutivo Cristian Fabbri, con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, presenterà i contenuti del Patto del Buon Lavoro, un documento che disegna il modello di impresa del futuro e si fonda su cinque pilastri: sicurezza, appalti, sostenibilità, inclusione e benessere12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceve il Presidente della Repubblica di Finlandia, Alexander Stubb, in Visita Ufficiale15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica di Finlandia, Alexander Stubb, a Palazzo Chigi- Borsa di New York chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti14:30 -- Appuntamento: Conference call di presentazione delle linee guida del nuovo Piano Industriale 2025- 2027