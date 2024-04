MARR, ok soci a bilancio e cedola

MARR,

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti disocietà leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ha approvato ilal 31 dicembre 2023.I soci hanno, inoltre, deliberato la distribuzione di unlordo di 0,60 euro (0,38 euro l’esercizio precedente) con “stacco cedola” (n.19) il 20 maggio 2024, record date il 21 maggio e pagamento il 22 maggio. L’Utile non distribuito, la cui entità sarà determinata in funzione delle azioni proprie in portafoglio alla distribuzione della cedola, viene accantonato a Riserva.