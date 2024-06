Iren, ok da soci a bilancio 2023 e dividendo. Paola Girdinio entra in CdA

Iren

Enel

(Teleborsa) - L'di, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di unpari a 0,1188 euro; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 24 luglio 2024, contro stacco cedola il 22 luglio 2024 e record date il 23 luglio 2024.I soci hanno proceduto alla nomina, su proposta dell'azionista FSU S.r.l., diqualedi amministrazione, in sostituzione di Paolo Signorini ( licenziato per per giusta causa ).Girdinio è attualmente, di cui è stata Preside dal 2008 al 2012. Ha in precedenza ricoperto cariche nei Consigli di Amministrazione di, Ansaldo STS, del Distret to ligure delle tecnologie marine, Banca Carige, della società D'Appolonia, di Fondazione Carige, di Banca Popolare di Bari. Ricopre attualmente gli incarichi diin Ansaldo Energia e in Ansaldo Nucleare, nonché di Presidente del Centro di Competenza sulla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0. È presidente dell'Osservatorio Nazionale per la Cyber Security, Resilienza e Business Continuity dei Sistemi Elettrici.