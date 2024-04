Petrolio e oro in rialzo dopo l'attacco israeliano all'Iran

(Teleborsa) -, anche se nel frattempo hanno ripiegato, dopo la notizia che, in quella che sembra essere la prima risposta militare di Israele all'attacco iraniano contro Israele cinque giorni fa.Secondo quanto riporta il New York Times, funzionari iraniani hanno affermato che un attacco havicino alla città di Isfahan, nell'Iran centrale. La portata dell'attacco non è chiara e i funzionari iraniani hanno affermato che l'attacco è stato, probabilmente lanciati dall'interno dell'Iran, e che i suoi sistemi radar non hanno rilevato aerei non identificati che entravano nello spazio aereo iraniano.Anche se i dettagli sono ancora confusi, l'attacco israeliano sembra unaall'attacco dello scorso weekend da parte dell'Iran.L'è salito fino all'1,7% a, portandosi appena sotto il massimo storico della scorsa settimana a 2.431,29 dollari, prima di perdere terreno e assestarsi appena sotto quota 2.400 dollari.sulsono aumentati sopra, prima di ripiegare e scambiare in rialzo dell'1'85% a 88,70 dollari al barile. I futures sulsono arrivati a, prima di ripiegare e scambiare in rialzo del 2% a 84,40 dollari al barile. L'Iran è il terzo produttore di petrolio dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC).Il primo ministro israelianoaveva promesso ritorsioni all'inizio di questa settimana dopo che l'Iran aveva lanciato centinaia di droni e missili in un attacco diretto senza precedenti contro Israele il 13 aprile. L'attacco era in risposta a un attacco israeliano del 1° aprile contro il complesso dell'ambasciata iraniana in Siria che ha ucciso alti comandanti militari iraniani.