SosTravel.com, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

SosTravel.com

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,50 euro, nell'ipotesi che almeno il trenta per cento degli outstanding warrants possano essere esercitati) ilsu, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che adi vendita, in scia al buon momentum del settore turistico italiano (i ricavi operativi sono generati per l'87% sul mercato domestico), hanno registrato una crescita del 14% sul 2022, a 19,5 milioni di euro, non troppo distanti rispetto a quanto preventivato (19,8 milioni di euro) mentre il margine operativo lordo (), pur emerso in forte crescita (461 migliaia di euro rispetto a 23 migliaia di euro al 31.12.2022), è risultato ben inferiore alle attese (pari a 1,1 milioni di euro).Il risultato operativo netto () ha registrato anch'esso un significativo miglioramento rispetto al precedente esercizio, passando da una perdita operativa di 674 migliaia di euro a una perdita limitata a 96 migliaia di euro ma a fronte di aspettative circa il raggiungimento di un profitto operativo pari a 585 migliaia di euro.Sulstimano un convincente ritmo di crescita, con un CAGR sul fatturato prossimo al 14% e una crescita media annua dell'EBITDA del 70%.