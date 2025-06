Ena, Banca Finnat lima target price e conferma Buy

Ena

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 1,38 euro) sul titolo(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione del TP è arrivata dopo l'incremento del numero complessivo delle azioni e tenuto conto della raccolta dell'aumento di capitale.Gli analisti ricordano che Ena ha avviato uncon l'obiettivo di supportare la crescita del gruppo e sostenere l'attuazione del piano industriale 2025-27.L'assemblea straordinaria ha approvato, in data 30 aprile 2025, il primoe ha conferito al CdA la delega per dar seguito al secondo aumento di capitale sociale. Il 29 maggio 2025 Ena ha comunicato la prima sottoscrizione parziale, da parte di RAM, SP e del management team, del primo aumento di capitale sociale per 920 mila euro. Il 27 giugno 2025 SP ha sottoscritto la quota residua dell'aumento di capitale, per un importo di 500 mila euro. A seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, quest'ultimo è ora pari a 4.241.882 euro suddiviso in 8.483.764 azioni ordinarie.detenendo l'11,44% del capitale sociale.