Ucraina, pronti nuovi agli aiuti dagli Usa. Orban: Occidente a un passo dall'invio di truppe

(Teleborsa) - Il premier ungherese,, ha dichiarato che l'Occidente è a un passo dall'invio di truppe in. "Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l'Europa nel baratro", ha scritto Orban sul suo account Facebook. "Bruxelles gioca col fuoco – ha aggiunto il leader ungherese –. In Europa l'atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti". Orban ha però precisato che l'intenzione del suo Paese è quella di restarne fuori: "questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l'torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze".Il New York Times ha riportato cheall'Ucraina sono pronte a ripartire “non appena il pacchetto di aiuti, da tempo bloccato, diventerà legge secondo quanto affermano funzionari statunitensi" e armi e munizioni" provenienti dalle scorte del Pentagono in Germania saranno trasportate rapidamente per ferrovia verso il confine ucraino". Laamericana ha già votato a favore dell'invio e il presidente Biden ha esortato ila fare lo stesso "rapidamente". Ilè atteso già per la giornata di martedì.Il quotidiano statunitense non ha precisato quali saranno le armi che gli Stati Uniti invieranno a Kiev. L'addetto stampa del Pentagono ha però dichiarato ai giornalisti che probabilmente saranno incluse altre munizioni per la difesa aerea e l'artiglieria. Il Financial Times ha invece rivelato che “una parte significativa” degli aiuti militari è stata immagazzinata appena oltre il confine ucraino a, in Polonia.Il presidente ucraino,, ha dichiarato che gli aiuti dagli Stati Uniti non trasformeranno l'Ucraina in "un secondo Afghanistan". "Questi aiuti rafforzeranno l'Ucraina e manderanno al Cremlino un potente segnale che non sarà un secondo, come aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, che aveva evocato al "clamoroso e umiliante fiasco" degli americani in Vietnam e a Kabul. "Gli Stati Uniti resteranno a fianco dell'Ucraina, proteggeranno gli ucraini e la democrazia nel mondo", ha aggiunto Zelensky.