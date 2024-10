Istat, diminuiscono i flussi migratori in ingresso

(Teleborsa) - Icon regolareal 31 dicembre 2023 sono. La collettività ucraina, superando quella albanese e marocchina, si colloca al primo posto per numero di presenze. Sonoi permessi di soggiorno rilasciati nel 2023, in diminuzione rispetto all’anno precedente a causa del forte calo dei permessi per protezione temporanea legati alla crisi ucraina. Sono il 42,2% in meno invece i permessi rilasciati per lavoro rispetto al 2022. Sono alcuni dei numeri contenuti nel reportdedicato ai "".I nuovi permessi di soggiorno sono il 26,4% in meno rispetto all’anno precedente. Questo calo si deve principalmente alla forte riduzione dei permessi per asilo e protezione internazionale, passati dagli oltre 200mila del 2022 a circa 106mila nel 2023 (-47,6%), sulla quale incide il ridimensionamento dei permessi speciali per protezione temporanea rilasciati ai cittadini ucraini a seguito della guerra (da 149mila a 21mila). Se si considerano i permessi rilasciati per, al netto dei permessi speciali per protezione temporanea, si registra tuttavia un aumento rispetto al 2022 del 57,5%.I Paesi di cittadinanza con gli incrementi assoluti più importanti sono il(+6.761), l’(+6.361), il(+4.949) e il(+2.380). Si registrano flussi in forte aumento anche per i cittadini di alcuni, in particolare Burkina Faso, Guinea, Camerun e Costa d’Avorio che fanno registrare ingressi più che triplicati rispetto al 2022. Fa eccezione la, con flussi in lieve diminuzione nell’ultimo anno (-3,0%).Crescono ie quelli per, mentre diminuiscono quelli per lavoro a causa dell’attenuarsi dell’effetto del decreto di emersione del 2020. La quota di minori sul totale degli ingressi per, al netto della protezione temporanea per l’emergenza ucraina, è pari al 5%, meno della metà di quella registrata nel 2020 (10,2%). Tra i principali Paesi di cittadinanza la presenza di minori prevale tra i nigeriani (22,0%), i tunisini (14,3%) e i peruviani (13,3%).A livello territoriale, laè la regione con la quota più elevata sul totale dei nuovi permessi per protezione internazionale (oltre il 20%), seguita dall’(10,2%). Inla medesima quota è del 7%, mentresi attestano intorno al 6%.Le acquisizioni dida parte di cittadini non comunitari nel 2023 sono state oltre 196mila, stabili rispetto all’anno precedente e in netta crescita rispetto al 2021.