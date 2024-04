Unrae, rimorchi e semirimorchi accentuano calo a marzo

(Teleborsa) -la già significativa contrazione del mercato deicon unrispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le immatricolazioni mensili si sono fermate a solirispetto ai 1.706 del 2023.E' quanto emerge dagli ultimi dati dell', secondo cui il dato aggregato delrestituisce un volume dirispetto alle 4.364 dello stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando una perdita di 1.072 veicoli.il mercato ha raggiunto livelli di gran lunga inferiori anche rispetto al 2019, con unarispetto alle immatricolazioni di allora, pari a 4.567."È ormai evidente come il comparto stia attraversando una fase critica per la quale non si intravede un’inversione di tendenza nel breve periodo. Prevediamo infatti che la domanda di nuovi veicoli trainati continuerà a contrarsi almeno per il primo semestre del 2024”, spiega, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE.