UNRAE: boom del mercato dei veicoli industriali a Giugno

(Teleborsa) - Ilsignificativamente arispetto alle 2.796 dello stesso periodo dell'anno precedente. La buona performance mensile è confermata dall’andamento di tutti i segmenti di mercato: la fascia dei veicoli pesanti (massa uguale o superiore a 16 t) segna il, mentre i mezzi leggeri fino a 6 t registrano un netto rialzo del 49,5%. Anche i veicoli medio-leggeri (da 6,01 a 15,99 t) invertono la tendenza, mostrando un avanzo del 2,8% rispetto a giugno 2023. Nel primo semestre del 2024, le immatricolazioni, portando il mercato a una crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno."Ilmostra, con i volumi più elevati fra i primi sei mesi del 2024, unma ampiamente prevedibile alla luce dell'entrata in vigore – il 7 luglio scorso – del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei veicoli (Reg. UE 2019/2144, c.d. ‘GSR 2’, che introduce l’obbligo di equipaggiare i mezzi con nuovi ADAS, sistemi avanzati di sicurezza) e della conseguente necessità delle reti distributive di smaltire il proprio stock di veicoli. Ancorché, riteniamo ancora valide – considerati gli attuali livelli della domanda – le previsioni formulate a inizio anno, che indicano una riduzione delle immatricolazioni e una flessione nel cumulato dei dodici mesi", commentaIn merito alla linea programmatica dell’Unione Europea, Starace sottolinea che "gli effetti dei recenti risultati elettorali sulla formazione della nuova Commissione si stanno delineando e appaiono ormai piuttosto chiari. Sebbene i Regolamenti europei prevedano dei riesami degli obiettivi nei prossimi anni, l’attuale contesto politicoall’impianto normativo in materia di transizione ecologica e all’indirizzo verso le alimentazioni a zero emissioni"."Tuttavia, - continua Starace - le sfide dellarichiedono, ora più che mai, interventi concreti a sostegno dell’autotrasporto. L’auspicio è che, in ambito nazionale, siano presto destinatiad incentivare il rinnovo del parco veicolare, e che vengano implementate misure strutturali per una rapida diffusione delle motorizzazioni più virtuose"."A tale riguardo, invitiamo il Governo a coinvolgere nei Tavoli ministeriali dedicati al settore anche la rappresentanza dei Costruttori, parte attiva e cruciale per ilRicordiamo, infatti, che sulle Case automobilistiche gravano in larga parte gli oneri della transizione, a partire dalle sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi fissati per i livelli emissivi, al cui abbattimento, nel quadro delle attuali norme, non contribuisce l’utilizzo di combustibili alternativi ma solo", conclude il Presidente Starace.