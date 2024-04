d'Amico, Antonio Carlos Balestra di Mottola nominato CEO

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - L'di(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio d'esercizio 2023 e deliberato il pagamento di un dividendo annuo lordo complessivo di 30.007.114,24 dollari (25.506.047,10 dollari netti, al netto della ritenuta fiscale massima applicabile pari al 15%) corrispondente a 0,2487 dollari lordi per azione emessa e in circolazione (0,2114 dollari per ogni azione emessa e in circolazione al netto delle ritenute).I soci hanno fissato in nove il numero dei componenti il, rieleggendo Paolo d'Amico, Cesare d'Amico, Antonio Carlos Balestra di Mottola, Monique Maller, Marcel Saucy e Tom Loesch e nominando Lorenzo d'Amico, Antonia d'Amico e Massimiliano dellaZonca quali nuovi membri.Il neoeletto CdA ha deliberato la conferma di Paolo d'Amico alla carica di Presidente e l'attribuzione della carica di(Chief Executive Officer) ad, al quale è stata anche conferita la responsabilità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi con l'attribuzione della carica di Chief Risk Officer.Il Consiglio ha, inoltre, attribuito ale deleghe di funzione di"La nomina di Carlos a CEO della DIS e di Federico a CFO sono l'occasione migliore attraverso cui la società conferma il proprio impegno a realizzare, attraverso la, il più efficace percorso di successione per i ruoli di vertice della struttura - ha commentato Paolo d'Amico - Per Carlos e Federico questa occasione rappresenta il punto di arrivo, fin qui, di un eccellente percorso, e al tempo stesso l'inizio, di una nuova e impegnativa sfida professionale, che siamo certi sapranno affrontare con successo".