Richemont nomina Louis Ferla nuovo CEO di Cartier

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha annunciato oggi che, attualmente Chief Executive Officer di Vacheron Constantin, succederà a Cyrille Vigneron nella carica di. Vigneron, che ha deciso di andare in pensione dopo otto anni alla guida di la Maison, assumerà la carica di Chairman di Cartier Culture & Philanthropy a partire dal 1° settembre 2024 e lavorerà con Ferla per garantire una transizione graduale.Ferla, di nazionalità francese, è, iniziando presso Alfred Dunhill come Area Sales Manager a Hong Kong e poi come direttore generale a Taipei. Nel 2006 è entrato in Cartier, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali senior, in particolare in Medio Oriente, India e Africa, prima di essere nominato CEO in Cina. Nel 2015 è stato promosso nel comitato esecutivo della Maison di gioielleria come Direttore Internazionale Clienti e Affari. Ferla è CEO di Vacheron Constantin dal 2017."Ho sempre ammirato la visione strategica e lo stile manageriale di Louis, che gli hannoin uno dei principali produttori di orologi di lusso a livello mondiale - ha commentato Nicolas Bos, CEO di Richemont - Non vedo l’ora di vedere Cartier continuare a prosperare sotto la sua guida".