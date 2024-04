Lufthansa si aspetta un'estate forte dopo un primo trimestre segnato dagli scioperi

Lufthansa

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, ha chiuso ilcon unin aumento del 5% rispetto all’anno precedente arrivando a 7,4 miliardi di euro e ha registrato una perdita operativa () di 849 milioni di euro (anno precedente: -273 milioni di euro). Gli scioperi, sia di diversi gruppi di dipendenti all'interno del gruppo che di dipendenti dei partner, hanno avuto un impatto negativo sugli utili di circa 350 milioni di euro. Inoltre, il risultato di Lufthansa Cargo è diminuito ora che il settore logistico è tornato alla normalità dopo l'eccezionale situazione economica legata alla pandemia. Ildel gruppo è sceso a -734 milioni di euro (anno precedente: -467 milioni di euro)."Ci lasciamo alle spalle il primo trimestre, caratterizzato soprattutto dagli scioperi, e ci troviamo a un punto di svolta - ha commentato il- Abbiamo raggiunto accordi salariali a lungo termine per la maggior parte dei nostri dipendenti. Ciò significa pianificare certezza e chiarezza per i prossimi anni. La domanda continua ad essere forte, addirittura nettamente superiore a quella dell'anno scorso. Per questo motivo continuiamo ad ampliare la nostra offerta e stiamo crescendo soprattutto sulle rotte a lungo raggio. I nostri aerei sono già ben riempiti:. Sono particolarmente lieto che continuiamo a vedere una tendenza positiva".Un totale di 24 milioni dihanno volato con le compagnie aeree del gruppo Lufthansa nel primo trimestre del 2024, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente (1° trimestre 2023: 22 milioni). Le compagnie aeree del gruppo hanno ampliato la lorodi posti del 12% rispetto all'anno precedente, nonostante le cancellazioni dei voli dovute allo sciopero. Rispetto all'anno pre-crisi 2019, questo valore è stato dell'84%, circa 5 punti percentuali in meno rispetto a quanto inizialmente previsto. Nonostante il significativo aumento della capacità, il fattore diè rimasto costantemente elevato a causa della forte domanda. Il coefficiente di carico passeggeri è stato pari al 79,7% ed è quindi al livello dell'anno precedente.L'azienda si aspetta un'altra ottima estate di viaggi. Lenel 2024 sono ancora una volta Spagna, Portogallo, Italia e Grecia e, per i viaggi a lungo raggio, USA, Giappone e Africa meridionale. Complessivamente le prenotazioni per l'orario estivo (da aprile a ottobre) sono aumentate del 16% rispetto all'anno precedente.