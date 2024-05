Eurozona, tasso di disoccupazione marzo stabile al 6,5%

(Teleborsa) - Nel mese di2024 nessuna sorpresa dalla disoccupazione. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), ildestagionalizzato è pari al 6,5%, uguale a febbraio e in linea con le stime degli analisti, e in calo rispetto al 6,6% di marzo 2023Nell'il tasso di disoccupazione è al 6%, in calo rispetto al 6,1% di febbraio 2024 e stabile rispetto a marzo 2023.Eurostat stima che 13.258 milioni di persone nell'UE, di cui 11.087 milioni nella zona euro, fosseroa marzo. Rispetto a febbraio 2024, la disoccupazione è diminuita di 74mila unità nell'UE e di 94mila nell'area euro. Rispetto a marzo 2023, la disoccupazione è aumentata di 175mila unità nell'UE e diminuita di 51mila nell'area euro.