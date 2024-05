Amplifon, utile primo trimestre sale a 35,7 milioni di euro. Guidance confermata

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 573,1 milioni di euro, in crescita dell'8,8% a cambi costanti e del 6,1% a cambi correnti rispetto al primo trimestre del 2023, grazie alla forte crescita organica, pari al 5,6%, superiore al mercato di riferimento, nonostante la sfidante base comparativa e la Pasqua anticipata rispetto all'esercizio precedente.L'è pari a 136,8 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto al primo trimestre del 2023. L'incidenza sui ricavi è pari al 23,9%, con un aumento record di 100 punti base rispetto allo stesso periodo del 2023 principalmente per effetto delle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda parte dello scorso anno. Ilè pari a 35,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 34,9 milioni di euro nel primo trimestre del 2023 nonostante i maggiori ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e l'incremento degli oneri finanziari (principalmente interessi passivi, inflation accounting e lease accounting)."Siamo molto- ha commentato il- Nel primo trimestre abbiamo ottenuto un forte incremento dei ricavi e una redditività record grazie soprattutto alla solida performance in Europa in un mercato in fase di normalizzazione, alla continua crescita nelle Americhe e nell'Asia Pacifico e all'efficacia delle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda metà dello scorso anno. Questo trend è proseguito anche nel mese di aprile"."Continuiamo a crescere più del nostro mercato di riferimento in tutte le aree geografiche e a investire nello sviluppo della nostra organizzazione, nel marketing e nella nostra capacità di innovare a beneficio dei nostri clienti - ha aggiunto - Contestualmente, stiamocon oltre 150 negozi rilevati nel mondo solo nel primo trimestre. Grazie a questi risultati, siamo molto fiduciosi di poter proseguire il nostro percorso di significativa crescita anche nell'intero 2024".Ilè stato pari a 37,2 milioni di euro, rispetto ai 46,3 milioni di euro generati nel primo trimestre del 2023, dopo Capex per 29,9 milioni di euro. L'è pari a 883,3 milioni di euro, rispetto a 852,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, dopo investimenti per Capex e M&A per un totale di circa 100 milioni di euro, con leva finanziaria al 31 marzo 2024 a 1,52x sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2023 (1,50x).Amplifondi risultati in crescita precedentemente comunicate. In particolare: ricavi consolidati in crescita high-single digit a cambi costanti, sostenuti da incremento delle quote di mercato e da acquisizioni bolt-on, con un contributo di queste ultime alla crescita per almeno il 2%; un margine EBITDA su base ricorrente superiore al 24,6% anche grazie alle azioni di miglioramento della produttività implementate nel field nella seconda parte del 2023 e di cui il gruppo ha beneficiato già a partire dal primo trimestre.