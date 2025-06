Amplifon, sottoscritto con ING Italia nuovo finanziamento ESG da 75 milioni di euro

Amplifon

ING Italia

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, rende noto di aver sottoscritto conun nuovoper un ammontare diTale, della durata di cinque anni e amortizing, si aggiunge ai cinque finanziamenti sustainability-linked sottoscritti da Amplifon negli ultimi dodici mesi, per un totale di, e si inserisce nel percorso di continua integrazione dei fattori ESG nella strategia operativa e finanziaria del Gruppo. Il raggiungimento di specifici indicatori del Piano di Sostenibilità della Società attiverà un meccanismo di aggiustamento del margine applicato al prestito."Tramite questa operazione, caratterizzata da, Amplifon rafforza ulteriormente la propria posizione di liquidità, diversifica le fonti di finanziamento ed estende la scadenza media del. Complessivamente, l’ammontare dei finanziamenti sustainability-linked nel portafoglio di Amplifon supera il miliardo di euro – sottolinea l'azienda. in una nota –. Il finanziamento conferma la strategiadi ING, che si è posta l'obiettivo di mobilitare 150 miliardi di euro di finanziamenti sostenibili a livello globale entro il 2027".