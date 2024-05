Piazza Affari, i dividendi del 6 maggio 2024

Acquazzurra

(Teleborsa) - il 6 maggio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0005443061Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,042 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0001006128Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,264 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0004720733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,61 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005244030Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,076 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005386369Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1022 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0004093263Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0001268561Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,7 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0001073045Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0155 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0003097257Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005466153Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005325912Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0003203947Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,42 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005341059Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005040354Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,79 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005037905Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005455875Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,187 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005337818Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005075764Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005253205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005253205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 2,2 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005107492Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005390783Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005274094Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,85 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005430951Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005339160Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,07 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0000076536Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0005246142Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 08/05/2024ISIN: IT0001018362Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 08/05/2024