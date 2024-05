Eni, due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari

Eni

Barclays

BofA

Citi

Goldman Sachs

Intesa Sanpaolo

J.P. Morgan

Morgan Stanley

Santander

Wells Fargo

(Teleborsa) -intende collocarea tasso fisso in dollari statunitensi con durata di 10 e 30 anni.L'emissione dei prestiti obbligazionari avviene in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione il 4 aprile 2024 ed è volta a mantenere unae i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.I prestiti obbligazionari sono destinati agli investitori istituzionali e sarannoPer l'emissione, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da, che agiranno come