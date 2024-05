Deutsche Bank e Scalapay, partnership per innovare il credito al consumo in Italia

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, piattaforma attiva nel Buy Now, Pay Later (BNPL), e, tra i maggiori istituti bancari europei, hanno siglato una. Secondo le due realtà, è la prima volta che una fintech di questo segmento e un istituto bancario stringono una collaborazione per creare un ecosistema finanziario più integrato e innovativo al servizio di consumatori e imprese.Finora, Scalapay ha permesso ai suoi 6 milioni di utenti di effettuare acquisti online e in negozio, consentendo di suddividere i pagamenti in 3 o 4 rate fino a 5.000 euro. Ora, grazie a questa collaborazione, la gamma di soluzioni di rateizzazione si amplia dando ai clienti in Italia la possibilità di scegliere il BNPL offerto direttamente da Scalapay, oppure di selezionare le 6, 9 e 12 rate proposte da Deutsche Bank. Inoltre, per soddisfare esigenze di più lungo termine, l'opzione di credito al consumo di Deutsche Bank sarà disponibile"Siamo lieti di annunciare questa partnership, per ampliare l’offerta verso i merchant e la nostra base di 6 milioni di clienti - ha commentato- Questa collaborazione ci consente di semplificare l'esperienza dello shopper, anche in contesti più tradizionali come il credito al consumo. È un traguardo importante lavorare con Deutsche Bank, uno dei leader nel credito al consumo ma anche del sistema bancario che ci consente di innovare al di fuori del perimetro del BNPL classico"."Il percorso avviato con Scalapay, fintech leader del BNPL, rappresenta un'opportunità importante per accelerare l'evoluzione digitale del nostro business, in linea con la digital strategy del Gruppo, e per ampliare la nostra presenza nel settore dell'e-commerce, arricchendo ulteriormente la gamma di prodotti e servizi che offriamo in risposta alle esigenze di consumatori e merchant", ha dichiarato