LU-VE, nel primo trimestre crescono redditività e portafoglio ordini

(Teleborsa) - Ilneldi, è stato di 141.9 milioni, con un calo del 6,3%, rispetto al primo trimestre 2023. Al netto del calo del fatturato relativo alle pompe di calore - spiega la società nella nota dei conti - il fatturato è cresciuto del 4.9%.Alla fine di marzo 2024, il valore delè invece salito a € 168,8 milioni con un incremento dell’8,1% rispetto al dato di dicembre 2023.Il EBITDA ) è stato di 19,6 milioni (13,8% dei ricavi) rispetto a 19,2 milioni (12,7%) dei primi tre mesi del 2023. Ildel periodo è stato di 11 milioni (7,8% dei ricavi), rispetto a 6,8 milioni dei primi tre mesi del 2023 (4,5% dei ricavi).Laè negativa per 137,1 milioni, con undi 24,3 milioni rispetto al 31 marzo 2023 (negativa per 161,4 milioni)."L'andamento del primo trimestre 2024 conferma che l’esercizio in corso si presenta come un ulteriore anno di consolidamento dei risultati, in termini di volumi di vendita, ancora una volta con andamenti significativamente differenziati tra le diverse applicazioni (con i segmenti “data center” e “power gen” in crescita, con possibili “upside” nelle applicazioni per banchi frigoriferi e asciugabiancheria e un’area temporaneamente in forte rallentamento legata agli scambiatori per pompe di calore). Anche in questo contesto LU-VE Groupnel medio termine, in linea con la strategia e la guidance".“In linea con le attese, il fatturato del primo trimestre del 2024 mostra un calo del 6,3%, principalmente dovuto al mercato degli scambiatori di calore per pompe di calore. Al netto di questo segmento, il fatturato è cresciuto del 4,9%. La redditività di LU-VE è invece aumentata grazie alla rapidità di azione e alla flessibilità che ci ha consentito un generale contenimento dei costi operativi – ha dichiarato– I dati confermano la bontà della nostra strategia basata sulla diversificazione delle applicazioni dei prodotti, in settori i cui andamenti non sono correlati. Infine, il mio ringraziamento va alla tradizionale dedizione e professionalità di tutti i nostri collaboratori".