Ferretti, Kepler: l'incertezza influenza la raccolta degli ordini nel secondo trimestre

Ferretti

(Teleborsa) -ha confermato target price (3,80 euro per azione) e raccomandazione (Buy) sul titolo, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, in vista delladel secondo trimestre/primo semestre il 31 luglio.In termini di, gli analisti immaginano un: un aprile debole a seguito dei primi annunci sui dazi, un po' di sollievo a maggio con la ripresa del mercato azionario e un giugno difficile (mercato azionario in rialzo, ma guerra tra Israele e Iran). Di conseguenza, prevedono una raccolta ordini in calo di oltre il 15% su base annua (composito debole, difficile confronto sul "su misura").Inoltre, il broker prevede una un tasso low- to mid-single-digit, con un primo semestre stabile su base annua (e con un margine EBITDA in linea con il 15,8% dell'anno scorso). Il portafoglio ordini dovrebbe attestarsi a 755 milioni di euro, pari al -4% su base annua.Lasequenzialmente, passando da 55 milioni di euro alla fine del primo trimestre a quasi 100 milioni di euro, grazie a un'inversione di tendenza nel capitale circolante (alcune consegne, minori lavori in corso)."Sebbene le nostre stime siano inferiori sia al consenso che alle previsioni dell'azienda (che prevediamo saranno ridotte),ai livelli attuali, dati i precedenti del management e la forza e l'attrattiva del suo portafoglio marchi", si legge nella ricerca.